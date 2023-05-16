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Вторник, 16 мая 2023, 12:31 мск

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Контрабандист пытался вывезти через «Домодедово» 24 кг золота

Пограничники выявили в багаже пассажира, пытавшегося вылететь из аэропорта «Домодедово», золотые слитки общим весом 24 килограмма. Об этом сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ России.

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту «Домодедово» пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу РФ золота. У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг. Их оценочная стоимость превышает 126 млн рублей», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как следует из распространенной ФСБ видеозаписи, слитки золота 99-й пробы весом 12,444 кг и 12,307 кг были изготовлены в 2022 и 2023 годах.

По данному факту следователями управления ФСБ России по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Задержанный заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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