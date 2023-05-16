Пожилой преподаватель предстанет в Москве перед судом по обвинению в педофилии

Столичный суд рассмотрит уголовное дело пожилого преподавателя, обвиняемого в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следствием установлено, что в период с 2008 года по 2021 год, мужчина, находясь на территории различных субъектов Российской Федерации, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, в том числе используя свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними. По результатам проявленной бдительности со стороны психолога одного из потерпевших, сотрудниками правоохранительных органов задержан 64-летний мужчина, который частично признал свою вину в содеянном», – говорится в сообщении ведомства.

Фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и трех эпизодов по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста и совершенные в отношении двух и более лиц).

Как отметили в СК, в ходе следствия пришлось собирать доказательства на территории нескольких субъектов России, а также провести более 25 судебных экспертиз.

«Причастность мужчины к совершению преступлений полностью подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – заключили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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