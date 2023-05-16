«В Кремле и правительстве не осознали»: гибридную войну Запада против России невозможно остановить только с помощью СВО

В объявленной России коллективным Западом гибридной войне невозможно одержать победу только с помощью специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, в Кремле и кабинете министров эту проблему еще не осознали.

«Очень внимательно прослушал президента (на параде 9 мая). Он уже в первых абзацах сказал, что стране объявлена самая настоящая война. Абсолютно согласен с такой оценкой. Правда, его ближайшее окружение иногда утверждает о том, что это только спецоперация. Спецоперация не может победить никакую войну», – заявил Зюганов.

Политик также обратил внимание денонсацию Договора по сокращению обычных вооружений (ДОВСЕ), который был подписан после распада Советского союза. «В 90-м году мы его подписали, прекрасно понимая, что у нас была могучая армия… Это была хорошо оснащенная и обученная армия. Сегодня мы видим прямо противоположную ситуацию. Те реформы злых 90-х, потом «сердюковщина» потрепала не только военные училища, и ВНК (военно-промышленный комплекс), и привела к тому, что не хватает профессиональных, грамотных кадров, которые способны воевать в современных условиях», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Мне в прошлом году казалось, что ко Дню Победы мы сумеем избавиться от нацистско-бандеровской своры, и в Киеве восторжествует народная, полноценная власть. Но, к сожалению, это не случилось. Сегодня все понимают, что НАТО, американцы и 40 стран по сути дела ведут против нас гибридную войну. К сожалению, и в Кремле, и в правительстве не осознали, что гибридная война имеет качественно иные характеристики, и не обязательно нужно побеждать на поле боя. Она может привести к параличу экономики и финансов. Она может привести к массовым протестам граждан, обнищанию страны – всё, что связано с так называемыми «цветными революциями». Там закладывались эти бациллы, которые американцы распространяют по всему миру», – заявил Зюганов.

В этой связи политик обратил внимание на украинский опыт, где силами США была реализована «оранжевая революция». «Один миллион бандеровцев на Украине отравили нацистским ядом почти 40 млн граждан благополучной, умной, трудолюбивой республики. И сегодня мы столкнулись с этой заразой и проказой, которая начинает расползаться по всей Европе. Для нас исключительно важно сегодня понять ситуацию и поддержать оценку Путина, и все сделать для того, чтобы одержать верх и на поле боя, и в информационной, финансовой, экономической сферах», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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