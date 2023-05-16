«Им не простят»: всех западных лидеров ждет международный уголовный суд

Лидеров стран Запада, ответственных за глобальную войну против России, ждет международный уголовный суд. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Что касается [президента Франции Эмануэля] Макрона, [президента США Джо] Байдена, [президента Украины Владимира] Зеленского, [канцлера Германии Олафа] Шольца – это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане», – заявил Володин.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что политический век лидеров этих стран будет не долгим. «Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты из проводят на пенсию, а дальше их ждет международный уголовный суд. Давайте из этого исходить», – подчеркнул он под аплодисменты депутатов.

По словам Володина, западные лидеры просто «пытаются отвлечь своих избирателей войной, создавая угрозы». «Макрон проиграл бы выборы [лидеру партии «Национальный фронт»] Марин Ле Пен сегодня, если бы они состоялись. Поэтому его комментарии и измышления в вопросах, связанных с Китаем, Россией, – ничего более, как попытка взять и отвести внимание жителей и граждан Франции от проблем, которые есть в этой стране. О Байдене что говорить – просто больной человек», – констатировал он.

«Что касается Шольца, то на самом деле, если задуматься о том, что он сделал – фактически уничтожает экономику Германии и, что самое главное, отношения, которые формировались 10-летиями после Второй мировой войны между Советским союзом, Россией и Германией. Сегодня поставлен на них его действиями крест. Это бьет по рядовым гражданам Германии. Поэтому ему этого ни нынешнее, ни будущие поколения не простят, потому что он лег под Вашингтон, Брюссель, и сегодня просто занимается поставкой оружия на Украину, потому что, скорей всего, там есть те ниточки, за которые дергают с тем, чтобы он вот так вот выполнял грязную роль на театре военных действий», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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