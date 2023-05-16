«Совесть не жмет?» Депутат Госдумы Матвейчев ответил на распространяемые о нем фейки и оскорбления

Распространение в России фейков, навязанных киевским режимом, является антигосударственным актом и не зависит от статуса человека, распространяющего недостоверную информацию. Об этом заявил в комментарии РИА «Новый День» политолог, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев, комментируя обвинения в свой адрес в отсутствии патриотизма со стороны, в том числе, военкоров.

Парламентарий подчеркнул, что всегда поддерживал военных корреспондентов и считал их деятельность очень важной, так как они рассказывают о героизме наших солдат. «Но постепенно тональность деятельности некоторых из них изменилась: вместо героизма солдат они стали транслировать всевозможную недостоверную информацию, и отношение у меня изменилось к ним. Я выступаю против паники и нагнетания ситуации, когда один из наших ведущих военкоров, имевший 4 тысячи подписчиков в Телеграме, написал, что танки идут на Белгород, получил после этого 40 тысяч подписчиков. Хорошо теперь ему. Совесть не жмет? Так можно делать? Против таких вот вещей я и выступаю, когда публикуются украинские фэйки, вбросы, и они (военкоры) ради хайпа, не думая, это все публикуют. Моя позиция понятна, и любой здравомыслящий человек на моей стороне», – пояснил Матвейчев в ответ на распространенные в Интернете негативные высказывания в своей адрес со стороны ряда военкоров.

Депутат также отметил, что о ситуации на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции необходимо узнавать исключительно по данным из первых уст. «После вот этой травли, которую они (военкоры) попытались мне устроить, в мой адрес пришло огромное количество сообщений с поддержкой, в том числе, от ребят из армии, которые точно знают, какая обстановка на фронте. Они смотрят то, что пишут про них военкоры, и это не соответствует действительности. В Телеграме одна реальность, где все плохо и якобы мы все проваливаем, на фронте – совершенно другая. Поэтому я со своей армией, а не с какими-то продавцами финок и трусов», – подчеркнул он.

При этом Матвейчев обратил внимание на отсутствие проверки информации, которую публикуют некоторые военкоры, а также на незнание ими законов РФ. «По поводу предъявленного мне обвинения, что я не голосовал за вхождение Крыма в состав России – в это время я не был депутатом. Но, кстати говоря, в тот момент я находился в Крыму, причем – задолго до референдума, когда там еще действовало СБУ, и участвовал в присоединении Крыма, за что имею медаль», – пояснил депутат.

«Что касается моего неголосования по поводу признания Луганска и Донецка, то я был болен ковидом, о чем есть соответствующая справка. Поскольку после этого не был включен официально в санкции Евросоюза, я обратился с персональным письмом лично к [представителю ЕС по иностранным делам Жозепу] Боррелю, чтобы меня включили в санкционный список, и через две недели ЕС ввел против меня ограничения. Позже в санкционные списки были включены вообще все депутаты независимо от того, голосовали они или не голосовали. Поэтому отслеживание – был депутат на голосовании или не был – совершенно бессмысленно», – констатировал он.

Тем не мнее, депутат также пояснил, что голосование в Госдуме по включению в состав России ЛДНР, Запорожской и Харьковской областей проходило без его участия, поскольку в этом время находился в больнице. «Мне ставили титановые конструкции в позвоночник. То есть, я был не ходячим. Так уж совпало. Но еще раз повторю – это никаким образом не отменяет санкции, которые наложены на каждого депутата», – отметил он.

Матвейчев также подчеркнул, что его гражданская позиция остается неизменной. «Кто бы что ни говорил, что я пытаюсь какой-то там ветер ловить, тренды какие-то, моя позиция всегда одна – все, кто против государства, мои враги. Я всегда на стороне государства и армии. И неважно, кто этот враг. Если это либерал выступает против государства, я выступаю против либерала. Если это «левак» выступает против государства, я выступаю против «леваков». Если это ура-патриот выступает против государства, я выступаю против ура-патриотов. То есть я стою на одном очень жестко, и эта позиция как раз принципиальна в отличие от позиции некоторых наших блогеров и телеграм-каналеров, которые сегодня кричат армии ура, а завтра поливают эту же самую армию дерьмом только потому, что хочет получить хайп», – заключил Матвейчев.

Примечательно, что в начале СВО депутат одним из первых выступал за то, чтобы военкорам дали статус участников боевых действий.

В последние сутки в Интернете развернулась информационная атака против депутата Матвейчева после того, как он в своих соцсетях сделал репост критического материала на распространение рядом военкоров фейков киевского режима. Ряд блогеров и военных корреспондентов перешли к личным оскорблениям в адрес парламентария.

Москва, Мария Соколова

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