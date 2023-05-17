Двое мигрантов украли с подмосковного кладбища почти три десятка надгробий

Полицейские задержали двух мигрантов, которые украли 27 надгробных плит с кладбища в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В полицию Одинцовского городского округа обратились 16 жителей Подмосковья, которые сообщили о кражах гранитных памятников и надгробных плит с могил их родственников, захороненных на территории кладбища в городе Звенигороде. Всего неизвестными лицами было демонтировано и похищено 27 мемориальных изделий. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 1,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленников установили и задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые в ходе ночного патрулирования заметили их у входа на кладбище. Двое мужчин загружали в легковой автомобиль гранитные цветники. Задержанными оказались уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 28 и 30 лет.

Полицейские обнаружили в арендованных ими машинах плиты, подставки и бордюры от памятников.

Мужчины признались, что мемориальные конструкции демонтировали с помощью ломов, после чего вывозили и сбывали их в реставрационную мастерскую в Москве.

Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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