Басманный суд заочно арестовал режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского*

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера Ивана Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского* (является иноагентом) по уголовным делам о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Информация о соответствующих судебных решениях размещена на сайте московских судов общей юрисдикции.

«Избрать в отношении обвиняемого Вырыпаева Ивана Александровича, гражданина Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 (два) месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Вырыпаева И.А., либо с момента его задержания», – говорится в постановлении суда.

Решение вступило в силу 3 мая.

В преамбуле постановления указано, что дело в отношении режиссера было возбуждено 17 марта 2022 года по материалам, размещенным на его личном сайте, в YouTube и Telegram. Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207.3 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

«Вырыпаев И.А. скрылся от органов предварительного следствия на адрес, в связи с чем 07 июля 2022 года он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», – говорится также в постановлении суда.

Постановление о заочном аресте Роднянского*, как следует из документов суда, было обжаловано и к настоящему моменту не вступило в силу.

Уголовное дело в его отношении было возбуждено 14 марта 2022 года в Главном следственном управлении Следственного комитета России по все тому же п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Основанием для его возбуждения стали публикации Instagram* и Telegram.

*– минюст РФ внес Роднянского в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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