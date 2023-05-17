Москвич убил подругу во время поиска в лесу наркотических закладок

Житель столицы убил 40-летнюю москвичку во время совместного поиска в подмосковном лесу наркотических закладок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 15 мая 2023 года в лесном массиве в районе деревни Борисовка обнаружено тело женщины с ранами в области головы. Как позже удалось установить, потерпевшей оказалась 40-летняя москвичка, проживающая в Щербинке», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители проанализировали ближайший круг знакомых потерпевшей, и установили лиц, с которыми женщина контактировала перед смертью. В результате был задержан 33-летний москвич, который дал признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах преступления.

По его словам, 11 мая он вместе со знакомой искал в лесном массиве тайника с наркотиками. В процессе поиска между ними возник конфликт, и он ударил потерпевшую арматурой по голове.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Сследователь намерен ходатайствовать перед судом о заключении задержанного в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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