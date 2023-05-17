Госдума вернется к рассмотрению предоставления льгот для детей участников СВО и погибших от Covid-19 врачей

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг критике профильные комитеты нижней палаты парламента и министерства правительства РФ, заблокировавшие законопроект о льготах для детей участников специальной военной операции (СВО) и погибших от Covid-19 врачей. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что необходимо пересмотреть ранее принятые решения, назвав их недопустимыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление спикер Госдумы сделал на пленарном заседании нижней палаты парламента во время отчета уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой. Проблему озвучила внефракционный депутат Оксана Дмитриева, которая обратилась к Москальковой с просьбой изложить свою позицию по вопросу права детей погибших от ковида медиков на поступление без экзаменов в медвузы.

«Инициатива отклонена Госдумой, хотя эти права даны детям участников СВО по всем вузам. Второе. Профильный комитет отклонил предложение о переводе с платного на бесплатное обучение детей участников СВО. И третье, право у детей участников СВО при поступлении в вуз на данный момент выше, чем у самих участников СВО – дети поступают вне конкурса и без экзаменов, а сами участники СВО вне конкурса, но со сдачей вступительных испытаний», – пояснила Дмитриева.

Москалькова в ответ пояснила, что если бы была депутатом, то проголосовала за эти инициативы, в том числе по детям погибших от Covid-19 медиков, число которых составляет примерно 500 человек. «Если даже у половины этих семей дети будут желать продолжить профессиональные традиции семьи, то это хорошо, и нужно всячески поддерживать… Наверное, это требует дополнительных финансовых расчетов в правительстве, но с морально-нравственной точки зрения и профессиональной эта идея правильная, как и те две другие (инициативы)», – подчеркнула омбудсмен.

Спикер Госдумы со своей стороны дал поручение подготовить обращение в правительство с просьбой повторно рассмотреть эти инициативы. «Думаю, что правительство пересмотрит свою позицию, ранее отрицательную по этим вопросам, потому что это позиция отраслевых министерств, это еще не позиция правительства. Нам надо здесь со своей стороны быть более настойчивыми и принципиальными. Если депутаты поддержат, давайте доведем эти инициативы до конца», – заявил Володин под аплодисменты депутатов.

«Тем более – уполномоченный по правам человека поддерживает. Мы можем как раз сослаться на то, что разговор был при обсуждении вопроса и дальше вновь вернемся к нему уже по итогам получения ответа. Но адресуем его председателю правительства, потому что два министерства ну абсолютно, наверное, либо не чувствуют ответственности, либо относятся к этому формально, что недопустимо… Хотелось бы, чтобы наши комитеты позицию заняли. Об этом речь идет. Комитеты, займите позицию!», – призвал Володин.

Москва, Мария Соколова

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