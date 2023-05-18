Трое бывших подмосковных полицейских отправятся в колонию за разбой и получение взятки

Долгопрудненский городской суд вынес приговор троим бывшим полицейским, признав их виновными в превышении должностных полномочий, получении вятки и разбое. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что 5 марта 2020 года подсудимые, являясь сотрудниками отдела полиции по г.о. Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское», при отсутствии законных оснований проникли в квартиру к местному жителю, где избили его, после чего инсценировали причастность мужчины к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков. В дальнейшем под предлогом непривлечения к уголовной ответственности сотрудники полиции вымогали у потерпевшего 300 тысяч рублей, однако мужчина смог передать им только 150 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, сложность в расследовании заключалась в первую очередь в том, что фигурантами уголовного дела являлись действующие сотрудники полиции, которые оказывали активное противодействие и не сотрудничали со следствием.

Суд признал экс-полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (пп. «а,б» ч.3 ст. 286 УК РФ), в получении взятки (пп. «а,б,в» ч.5 ст.290 УК РФ) и разбое (ч.3 ст. 162 УК РФ).

Всем троим назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»