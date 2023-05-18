В Подмосковье мужчина сбежал от своих похитителей по пути в ломбард

В Подмосковье задержаны трое злоумышленников, которое двое суток удерживали похищенного мужчину, добиваясь выплаты им 400 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 13 мая похитители на улице Большая Ордынка в Москве, применяя насилие к знакомому и предметы, используемые в качестве оружия, посадили мужчину в автомобиль и вывезли его в домовладение в городе Видное. «Мужчину удерживали в течение двух дней и вымогали у него денежные средства в размере 400 тысяч рублей в счет якобы имевшегося перед ними долга», – говорится в сообщении ведомства.

При перевозке потерпевшего к ломбарду в Видном, где похитители собирались сдать личные вещи мужчины, мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию. Похитители были оперативно задержаны.

Фигуранты обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и вымогательстве в крупном размере (пп. «а»,«в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и пп. «а,в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Суд по ходатайству следователя арестовал злоумышленников.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»