Московского учителя биологии задержали за совращение девятиклассницы

Учителя биологии московской школы №1569 подозревают в совращении своей ученицы-девятиклассницы. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина уже задержан.

Отец одной из учениц обвинил 28-летнего педагога в том, что тот присылал откровенные видео его дочери. В роликах абсолютно голый учитель трогает себя и намекает на интим.

Кроме того, по словам отца, у учителя был оральный секс с девочкой. Он утверждает, что это произошло в кабинете биологии после уроков весной 2020 года.

Как сообщает издание, педагога задержали в здании школы. Сейчас его профайл-страница на сайте учреждения недоступна.

Москва, Андрей Дорофеев

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