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Пятница, 19 мая 2023, 13:46 мск

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Вымогатели под угрозой распространения компромата требовали от жителя Подмосковья более 5 млн рублей

Полицейские задержали в подмосковном Пушкине двоих вымогателей, которые угрожали своей жертве распространением компромата. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники в период с июля по ноябрь 2022 года, под угрозой распространения компрометирующих сведений о местном жителе, заставали его перевести со своего банковского счёта более 1,5 млн рублей, а также продолжили вымогать у него 3,5 млн рублей, которые он в этот же период передал им», – рассказала Петрова.

В отношении задержанных мужчин 2000 и 2004 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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