Медведев: в армию России с начала года приняли более 117 тысяч добровольцев и контрактников

В Вооруженные силы России с января этого года на контракт и в состав добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек. Об этом сегодня на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных Сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему. Сегодня обсудим ситуацию, которая складывается с отбором граждан на военную службу по контракту в федеральных округах и соответствующих субъектах России в мае текущего года», – цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред Совбеза отметил, что над мероприятиями по доукомплектованию армии работали, в том числе, и участники этого совещания.

«Соответственно, из этой цифры (117 400 контрактников и добровольцев) и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», – подчеркнул он.

В свою очередь, источники в Совбезе, комментируя прошедшее совещание, отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»