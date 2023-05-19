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Пятница, 19 мая 2023, 17:44 мск

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Медведев: в армию России с начала года приняли более 117 тысяч добровольцев и контрактников

В Вооруженные силы России с января этого года на контракт и в состав добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек. Об этом сегодня на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных Сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему. Сегодня обсудим ситуацию, которая складывается с отбором граждан на военную службу по контракту в федеральных округах и соответствующих субъектах России в мае текущего года», – цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред Совбеза отметил, что над мероприятиями по доукомплектованию армии работали, в том числе, и участники этого совещания.

«Соответственно, из этой цифры (117 400 контрактников и добровольцев) и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», – подчеркнул он.

В свою очередь, источники в Совбезе, комментируя прошедшее совещание, отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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