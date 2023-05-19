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Пятница, 19 мая 2023, 17:56 мск

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«Недоумки»: Путин оценил давление Запада на Россию

Фото: пресс-служба Кремля

Противники России, которые рассчитывают поколебать единство народов РФ, являются недоумками и не понимают, что национальное разнообразие делает нашу страну только сильнее. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Наши противники решили, что многонациональность России – это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить… Они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России – это наша слабость. А жизнь – и мы с вами это хорошо знаем, дорогие друзья и коллеги, – вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила – особая всепобеждающая сила России», – констатировал Путин.

Глава государства обратил внимание, что Россия создавалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. «Это важнейшая основа нашей консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением – недоумки на самом деле, – не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее», – подчеркнул он.

«Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки. (Смех.) Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа», – отметил президент РФ, приведя в пример участников специальной военной операции, среди которых представители более ста национальностей.

«Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации: за пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94 процента. Объективные данные статистики: уровень общегражданской идентичности в 2017 году составил 63 процента в российском обществе, а в 2022-м – 94,2 процента», – заявил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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