В Раменском дети сожгли сверстника в сарае

В подмосковном Раменском дети заперли 11 летнего мальчика в сарае, после чего постройка и ребенок сгорели. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы тело мальчика было обнаружено внутри сарая со следами термического воздействия», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи работают с очевидцами, в том числе, с детьми, участвовавшими в инциденте. Криминалисты Следкомитета совместно со специалистами пожарно-технической службы провели осмотр места, изъят пожарный мусор, назначена пожарно-техническая экспертиза для точного определения очага возгорания и причин.

Кроме того, как отметили в СК, у детей проведены выемки мобильных устройств.

Раменская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой намерена дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

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