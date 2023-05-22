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Понедельник, 22 мая 2023, 12:35 мск

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Фанаты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку в центре Москвы

Полицейским пришлось пресечь массовую драку, произошедшую минувшим вечером в центре столицы после матча между футбольными командами ЦСКА и «Спартак». Как сообщает телеграм-канал Baza, участние в столкновении приняли десятки фанатов обеих команд.

По сведениям издания, драку устроили в кафе «Гамбринус» на улице Сергия Радонежского. Там после матча отдыхали фанаты и ЦСКА, и «Спартака». Драка началась после того как один из посетителей, проходя мимо другого, ударил его. В потасовку моментально включились другие участники. Когда на место приехали сотрудники Росгвардии, они увидели 40 человек в решительном настроении, поэтому вызвали подкрепление.

В результате 10 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции. В их отношении составили протоколы о мелком хулиганстве.

В матче 28 тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, прошедшем 21 мая, победу со счетом 2:1 одержали спартаковцы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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