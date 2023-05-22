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Понедельник, 22 мая 2023, 12:54 мск

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Вооруженный арбалетом налетчик отобрал в Москве авто стоимостью 5,6 млн рублей

Столичные полицейские задержали налетчика, который угрожая арбалетом отобрал у владельца дорогую иномарку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«По предварительным данным, 59-летний потерпевший разместил объявление в сети Интернет о продаже своего автомобиля стоимостью 5,6 млн рублей, на которое откликнулся предполагаемый злоумышленник. Подозреваемый встретился с владельцем машины на Зеленоградской улице, а во время тест-драйва неожиданно вытащил из пакета арбалет и стал им угрожать. Продавец испугался и выскочил из салона, после чего «покупатель» сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции в течение часа нашли автомобиль на территории Московской области. Также было изъято орудие преступления с коробкой запасных стрел.

На севере Москвы удалось также задержать похитителя машины. Им оказался ранее судимый 54-летний приезжий.

Следствием ОМВД России по Молжаниновскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой в особо крупном размере).

Подозреваемый заключен в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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