В Госдуму внесли проект об удвоении НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий повышение размера НДФЛ до 30% для годовых доходов, превышающих планку в 10 млн рублей. Документ размещен на сайте думы.

Авторами выступили 12 депутатов из фракции КПРФ, включая лидера партии Геннадия Зюганова. Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 224 и 225 Налогового кодекса России.

Законодатели отмечают, что ранее правительство пыталось просить у крупного российского бизнеса помощи в части перечисления «добровольных» разовых взносов в бюджет в размере 200-250 млрд рублей, однако получило отказ.

«Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом авторы документа отмечают, что по предварительной оценке минфина России объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года снизился на 35% по сравнению с январем 2022 года. Нефтегазовые доходы снизились на 46%, а ненефтегазовые доходы сократились на 28% по отношению к январю прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн рублей.

«Если исходить из плановых показателей доходов и расходов, заложенных в законе о бюджете, 2023 год Россия должна закончить с дефицитом 2,9 трлн рублей. Но 60% этой суммы бюджет недосчитался уже по итогам января 2023 года. Сценарий, считавшийся базовым, маловероятен», – утверждают коммунисты.

Москва, Андрей Дорофеев

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