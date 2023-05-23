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Вторник, 23 мая 2023, 13:03 мск

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В Москве пожилой мужчина ответит в суде за сексуальные преступления в отношении 9-летней девочки

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетней девочки на западе Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Следствием установлено, что в период с января по февраль 2023 года мужчина, находясь в одном из учебных заведений на западе Москвы, совершал иные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как отметили в СК, следователями был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, в совокупности с иными доказательствами собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в совершенном преступлении.

В связи с этим уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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