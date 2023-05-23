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Вторник, 23 мая 2023, 13:03 мск

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Житель Подмосковья устроил поножовщину около торгового центра

Житель Подмосковья задержан за нападение с ножом на двух мужчин на парковке торгового центра в Королёве. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, один из пострадавших скончался.

По данным ведомства, 21 мая в вечерние часы обвиняемый, находясь возле парковочного места вблизи торгового центра Королёве, в ходе конфликта с двумя знакомыми на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес мужчинам множественные удары ножом. «Очевидцами произошедшего на месте преступления были вызваны бригада «скорой помощи» и правоохранительные органы. Один из потерпевших, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался», – говорится в сообщении.

Нападавший скрылся с места преступления на своем автомобиле и был задержан по «горячим следам» у себя дома в городе Щёлково.

40-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве и в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователями и криминалистами с места происшествия изъято орудие преступления. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая, добавили в СК.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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