«За что люди платят?» В Госдуме заявили о необоснованности повышения тарифов ЖКХ

В России необоснованно повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, треть из которых приходится теплоснабжение, а эта сфера фактически не контролируется. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделали депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«На днях ФОМ опубликовал данные очередного опроса людей относительно повышения цен. И вот 44% всех опрошенных считают, что за последний месяц цены росли быстрее, чем за предыдущие периоды. Каждый четвертый из опрошенных считает, что цены на ЖКХ росли быстрее, чем за предыдущий период. И это в относительно спокойный в части повышения тарифов и цен май, тогда как критические декабрь и январь уже прошли», – отметила Авксентьева.

Парламентарий обратила внимание, что в этой ситуации закономерно увеличиваются затраты семей на оплату ЖКУ. «Если в 21-м году у нас семьи платили за ЖКУ больше 10% доходов семьи, то, полагаю, в 22-м и в 23-м году ситуация изменилась, так что в июле этого года, когда статистика обновится, мы увидим, что домохозяйства платят сейчас в доле за ЖКУ гораздо больше, чем в 2021 году. Например, в 99-м году семьи платили 4,8% от своих доходов за коммуналку, а если брать более далекие времена – 1988 год, то это 2,9% от семейного дохода. Видите разницу?» – обратилась Авксентьева к депутатам.

В этой связи парламентарий обратила внимание на последний отчет Счетной палаты по «очень интересной сфере – теплоснабжение», которая занимает 30% всех расходов на коммунальные услуги. «Аудиторы совершенно справедливо указывают на то, что на сегодняшний день нормативно не определено ни одно отраслевое министерство, которое отвечает за теплоснабжение. Во-вторых, у нас нет достаточного нормативного регулирования, очень сложная иерархическая система управления теплоснабжением. Кто работал на земле, те знают, что схему теплоснабжения утверждают муниципалитеты, а тарифы, собственно, утверждают регионы. И вот между этими двумя моментами принятия решений связи никакой нет. Это сказывается, в первую очередь, на инвестпроектах, которые теплоснабжающая организация должна реализовывать – схемы утверждают одни, а тарифы – другие, никак не связано», – подчеркнула она.

«Обращаю ваше внимание на этот факт – нигде не определен состав мероприятий по надежному теплоснабжению населения. Вообще этого нет. Россия – северная страна, тепло для нас с вами важно, мероприятия эти важны, но документов нет. Интересная история», – констатировала депутат.

При этом Авксентьева отдельно подчеркнула, что нет единой базы данных о техническом состоянии коммунальной инфраструктуры. «То есть эти все цифры (на ремонт ЖКХ), что мы слышим, – это эмоции. А мы должны, когда устанавливаем предельные индексы и разговариваем о тарифах, все-таки понимать объективное состояние дел. И знаете, что еще интересно, – ежегодное утверждение предельных индексов, из которых складываются потом тарифы, они, во-первых, не должны приниматься ежегодно, с этим я тоже согласна. И следующее, эти предельные индексы – коллеги, внимание! – вообще не имеют под собой никакой аналитической основы и оценки о способности российских семей оплачивать ЖКУ», – заявила она.

«В отсутствии проведения такой оценки мы вообще должны ставить вопрос, исходя из выводов аудиторов: а за что люди платят довольно серьезные деньги? И вообще, как эта плата соотносится, соразмерна ли она тем услугам, которые люди получают? Это наша с вами задача. Поэтому нам предстоит очень серьезная работа. И сейчас все будут говорить, что мы двигаемся к экономически обоснованным тарифам и так далее. Но друзья, мы сначала должны понять за что люди платят – на что уходят эти деньги?» – заключила Авксентьева.

Москва, Мария Соколова

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