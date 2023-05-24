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Среда, 24 мая 2023, 11:49 мск

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Массовая драка мигрантов в Подмосковье: Бастрыкин затребовал доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах массовой драки между мигрантами в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Красногорске Московской области напротив одного из жилищных комплексов произошла массовая драка с участием мигрантов. Также отмечается, что местные жители неоднократно жаловались и ранее на нарушения общественного порядка со стороны рабочих», – говорится в сообщении ведомства.

Руководителю главного следуправления СК России по Московской области Александру Старикову поручено выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что более 20 мигрантов устроили массовую драку около складов компании X5 Group. Некоторые участники драки были вооружены холодным оружием и кирпичами. На место инцидента прибыла полиция, но задержать хулиганов не удалось, так как они скрылись до приезда сотрудников МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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