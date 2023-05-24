российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 мая 2023, 13:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве полиция закрыла нелегальную «обналичку» с оборотом более 3 млрд рублей

Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась», – рассказала Волк.

За каждую транзакцию участники криминальной схемы взимали комиссионные в размере не менее 2% от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – 3 миллиарда рублей, отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе обысков были изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

«В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Волк.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступной схемы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве пожилой мужчина ответит в суде за сексуальные преступления в отношении 9-летней девочки / Суд оставил блогера Блиновскую под арестом / Вооруженный арбалетом налетчик отобрал в Москве авто стоимостью 5,6 млн рублей / Фанаты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку в центре Москвы / Суд арестовал трех женщин, продавших младенца в Москве / Два человека пострадали в центре Москвы после стрельбы / В Подмосковье мужчина сбежал от своих похитителей по пути в ломбард / Участницам продажи младенца в Москве предъявлено обвинение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, ЧП в Москве,