«Непорядочно это все…» сенаторы оценили закон о своем отзыве

Совет Федерации может превратиться в неэффективный орган власти и стать прикрытием для желающих получить неприкосновенность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента по поводу закона, дающего право региональным властям отзывать сенаторов. Недовольство новыми нормами высказали члены СФ Светлана Горячева и Людмила Нарусова.

В частности, сенатор Нарусова напомнила о ситуации 10-летней давности, когда региональные власти также обладали правом отзыва своих представителей в Совета Федерации. «Здесь сидел член СФ, бывший министр труда Александр Починок. Придя на заседание и готовясь к выступлению по очень важному докладу, он вдруг узнает, что оказывается его губернатор его отозвал… Чтобы представление сделать, нужно мотивировать, что сенатор плохо справляется с обязанностями и так далее. Сейчас это упразднено и отдается на произвол или на каприз губернатора. Он не должен мотивировать, почему он принимает такое решение. А в упомянутом случае с Починком, он как грамотный человек и профессионал стал узнавать рациональное расходование бюджета в своем регионе и за это получил отставку. То есть это означает, что сенатор, представитель законодательной власти полностью зависит от исполнительной власти», – подчеркнула она.

При этом сенатор обратила внимание, что для отзыва не нужны основания – только политическое решение. «Это, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет, потому что 13 статья Конституции предписывает гражданам России политическое многообразие. Это значит, что любой сенатор может иметь разные политические взгляды со своим губернатором или председателем заксобрания, от которого он делегирован. Это не предосудительно. Почему же тогда дается право политического решения представителю исполнительной власти таким образом очень действенного рычага воздействия на законодательную власть?» – заявила Нарусова.

Сенатор Горячева со своей стороны отметила, что положение, когда сенатор должен нести без вины политическую ответственность, «не выдерживает никакой критики». «Конечно, здесь разные мы все, по-разному приходим сюда, кого-то просят, кто-то сам просит, кто-то деньги приносит – по-разному все получается, это правда. Но в этой ситуации хочу сказать еще раз, если мы вместо того, чтобы следовать закону, заговорим о политической ответственности, мне кажется, – это как раз вот то, что нам предлагают наши заокеанские якобы партнеры. Это начало большой распри, в том числе, и в высшем представительном органе власти страны. И каждый, кто придет в этот зал, будет думать о том, а что ж мне делать завтра, пройдет полгода-год и меня снимут, и чего я тут буду стараться что-то для государства. А вот желающие получить неприкосновенность очень даже счастливы будут это местечко занять. Вот надо подумать, к какому качеству это все приведет», – подчеркнула она.

Сенатор назвала непорядочным внесение такого положения поправкой, а не отдельным законопроектом. «В 1990 году вот также, когда мы принимали декларацию о суверенитете России, там появилась, была вброшена одна поправочка о верховенстве российских законов над союзными. У нас была маленькая горстка юристов, которые говорили, что это начало конца нашего великого государства. Ну, конечно, все приняли на ура. Потом после этого принимали декларации о суверенитетах уже республики с верховенством своих законов. Это, конечно, один из штрихов разрушения государства, но это как раз тот детонатор, который закладывался тогда», – констатировала Горячева.

«Непорядочно это все. Нужно было этот законопроект, который в виде поправки получился, отдельно вынести, на «круглом столе» обсудить, отдельно в комитетах обсудить, а не так вот всунуть туда его, вбросить и голосуйте за полезные вещи, которые в этом законопроекте, и в том числе за эту интересную поправочку. Это плохой стиль. Это мы проходили все в 90-е годы. Но кончилось это тем, что сегодня льется кровь между двумя братскими народами», – заключила сенатор.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации сегодня одобрил закон, предоставляющий органам государственной власти субъектов федерации вносить представления об отзыве сенаторов, которых они назначали. Документ должен поступить на подпись главе государства.

Москва, Мария Соколова

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