Путин подписал указ о выплатах семьям погибших и раненых в зоне СВО спасателей

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий размеры единовременных выплат в случае ранения или гибели спасателей в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

Документ предусматривает дополнительные социальные гарантии военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и работникам МЧС.

В случае гибели спасателя, или его смерти до истечения года после увольнения в связи с получением в зоне СВО увечий или заболеваний, его родным полагается выплата в размере 5 млн рублей.

«Военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющим (выполнявшим) возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей», – говорится также в указе.

Получение таких выплат не учитывается при предоставлении мер соцподдержки, предусмотренных законодательством России и субъектов РФ.

Президент предписал МЧС в 14-дневный срок определить порядок назначения и осуществления выплат.

Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее такой же размер выплат был установлен для семей военнослужащих и добровольцев.

Москва, Андрей Дорофеев

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