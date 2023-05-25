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Четверг, 25 мая 2023, 11:54 мск

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Фельдшер погиб в Москве в результате столкновения такси и машины «скорой помощи»

В столице в результате столкновения такси с автомобилем «скорой помощи» один медик погиб, его коллега, водитель и пациент пострадали. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«По предварительной информации на ул. Профсоюзная д. 32 водитель автомобиля Hyundai Sonata (такси) совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который от удара перевернулся. В результате дорожной аварии водитель, два медицинских работника и пациент, находившиеся в автомобиле скорой, госпитализированы. Один из медицинских работников – 34-летний мужчина-фельдшер скончался в больнице», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как отметили в пресс-службе главного следуправления Следственного комитета России по городу Москве, водитель такси проигнорировав красный сигнал светофора, в результате чего на перекрестке и произошло столкновение.

Столичное следуправление обратилось в прокуратуру с просьбой о передаче ему уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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