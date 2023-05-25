Житель Москвы ответит в суде за растление 13-летнего мальчика

В суд направлено уголовное дело москвича, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в январе 2023 года мужчина, используя один из мессенджеров, познакомился и вступил в интимную переписку с подростком, не достигшим 14-летнего возраста. «Достоверно зная о возрасте ребёнка, злоумышленник пригласил его к себе домой, где совершил в отношении него развратные и иные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились родители ребёнка, которые обнаружили переписку в телефоне сына», – говорится в сообщении СК.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе медицинская и комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к совершенным преступлениям.

33-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 16-летнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Москва, Андрей Дорофеев

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