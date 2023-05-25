Гастарбайтер-рецидивист украл грузовик киви

Подмосковные полицейские задержали водителя грузовика, который украл партию киви стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в Подольске в полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о хищении фруктов. Он рассказал, что водитель-экспедитор загрузил киви на складе компании, но не доставил их до места назначения в Екатеринбург.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД на Калужском шоссе по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 39-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который дал признательные показания», – отметила Петрова.

Мужчина заявил, что по пути у него сломался рефрижератор и часть товара испортилась. Испугавшись штрафных санкций за невыполнение договора, он избавился от подгнивших киви, а остальное продал на рынке в Екатеринбурге. За фрукты он получил 570 тысяч рублей, которые к моменту задержания успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Подольским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»