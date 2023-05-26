Житель Москвы девять лет насиловал собственных дочерей

В столице задержан мужчина, долгое время насиловавший двух собственных дочерей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в период с 2014 года по 2023 год мужчина, находясь в городе Элиста и в столичном регионе, систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей 2000 и 2003 годов рождения. Девочки не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление посредством избиений и запугиваний. По достижению совершеннолетия, дочери обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказали о длительном насилии со стороны своего отца», – говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствие готовит документы для назначения ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских и психолого-психиатрических.

В ближайшее время в суд поступит ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»