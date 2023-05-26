Педофил напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома на юго-западе Москвы

Малолетняя девочка стала жертвой педофила, напавшего на нее в подъезде дома на юго-западе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 25 мая мужчина 1969 года рождения, находясь в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан, «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего скрылся с места происшествия».

«О случившемся девочка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении СК.

Правоохранители оперативно установили и задержали 54-летнего мужчину, совершившего нападение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

Сейчас с фигурантом проводятся следственные действия, изучаются записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

В Следкомитете в этой связи напомнили о необходимости ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей. «Нельзя забывать о профилактических беседах: учите детей не разговаривать и не приближаться к незнакомцам», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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