Двухлетний ребенок упал в Зеленограде с балкона 10 этажа

Двухлетний ребенок погиб в Зеленограде в результате падения с 10 этажа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 26 мая вблизи жилого дома в 8-м микрорайоне, где был обнаружено тело 2-летнего мальчика с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. «Установлено, что ребенок выпал из открытого проема общего балкона – с высоты 10 этажа, когда его мама вешала белье», – говорится в сообщении СК.

По факту гибели ребенка организована процессуальная проверка.

Сейчас правоохранители опрашивают родственников и возможных очевидцев ЧП.

Москва, Андрей Дорофеев

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