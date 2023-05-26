Запрет на транзит польских фур через территорию России уже прорабатывается в правительстве

Правительство РФ прорабатывает вопрос о запрете транзита польских фур через территорию России. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает РИА Новости.

«Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило», – уточнили в правительстве.

Нижняя палата парламента выступила с подобным предложением 23 мая. Депутаты назвали его ответной мерой на захват здания школы при посольстве России в Варшаве.

Кроме того, в обращении ГД указано, что депутаты «настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого «пятого пакета санкций» о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза».

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в случае принятия этого решения издержки Польши могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.

Владимир Путин сегодня сообщил на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия», что правительство принимает решения по иностранным перевозчикам, которые разъезжали по российским дорогам.

В конце апреля польская полиция ворвалась в школу при посольстве России в Варшаве, сломав калитку, и потребовала от сотрудников в тот же день покинуть здание. После этого в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Москве, ему выразили протест.

Российское представительство в ООН после этого инцидента направило ноту верховному комиссару по правам человека.

Москва, Андрей Дорофеев

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