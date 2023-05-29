Более десятка убийств и покушения: подмосковный суд вынес приговор киллеру Ореховской ОПГ и его подельникам

Суд в Подмосковье вынес приговор киллеру Ореховской ОПГ Сергею Фролову и его шестерым подельникам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Фролов признан виновным в совершении убийств 16 лиц, покушении на убийство пятерых, а также в приготовлении убийства одного лица. Остальные шестеро подсудимых являлись сообщниками Фролова в совершении нескольких преступлений. Сергей Фролов являлся активным членом «Ореховской» ОПГ, входил в зарытую группу штатных киллеров», – говорится в сообщении ведомства.

Перечисляя самые громкие преступления киллера, в СК назвали, в частности, нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover, в котором передвигался гендиректор фирмы «Одинцовское подворье» Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Из двух автоматов в них было произведено около сотни выстрелов. От полученных ранений личный охранник скончался на месте. Водитель и гендиректор фирмы получили ранения.

28 марта 2013 года возле подъезда был расстрелян бывший член ОПГ, который являлся свидетелем по уголовному делу в отношении группировки и активно давал изобличающие показания.

22 июля 2014 года около 8 часов утра, член «Ореховской» ОПГ в Одинцово произвел выстрелы в личного водителя генерального директора фирмы «Одинцовское подворье». От полученных ранений он скончался на месте. Это тот же самый водитель, который выжил при первом покушении на бизнесмена еще в 2010 году.

12 сентября 2014 года около 20.30 у подъезда дома на улице Гашека в городе Москве Фролов произвел не менее четырех прицельных выстрелов в юриста, которая оказывала юридические услуги совладельцу рынка «Одинцовское подворье» Сергею Журбе, и не менее двух выстрелов в сопровождавшего ее водителя. От полученных ранений они скончались на месте.

24 октября 2014 года около 7.30 в Одинцовском районе были убиты заместитель генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» и его супруга. Автомобиль Volvo обнаружили неподалеку от ворот их дома в кювете с телами потерпевших с огнестрельными ранениями. По автомобилю было сделано не менее 30 выстрелов из автоматического оружия.

6 августа 2015 года около 22 часов 20 минут в Одинцово во дворе многоэтажки был застрелен адвокат адвокатского бюро «Деловая защита» по гражданским делам, который представлял в суде интересы Журбы. Он получил четыре огнестрельных ранения, в том числе в голову и туловище.

13 июня 2001 года на крыльце регистрационной палаты по города Одинцово расстрелян бизнесмен и работник рынка «Одинцовское подворье», который в коммерческих вопросах «перешел дорогу» членам ОПГ.

«Фролов находился в международном розыске с 1998 года. Преступления длительное время оставались нераскрытыми. И только благодаря кропотливому труду следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом и организаторов, и идейных вдохновителей банды. В августе 2015 года Фролова удалось задержать в Тверской области, где он проживал по подложным документам», – отметили в Следкомитете.

Всего по преступлениям, совершенным с участием членов «Ореховской» ОПГ, было задержано 10 человек. Не все из них были членами группировки, но так или иначе оказывали содействие в совершаемых бандитами преступлениях. Некоторым из них уже вынесены приговоры. Трое отбывают пожизненное заключение, еще пятеро приговорены к срокам от 17 до 25 лет.

Фролова суд приговорил к пожизненному лишению свободы, а его сообщников к наказаниям от 19 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов.

Москва, Андрей Дорофеев

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