российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 мая 2023, 16:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Жители Новой Москвы поймали в подъезде уроженца Таджикистана при попытке изнасиловать ребенка

В Новой Москве жители одного из многоквартирных домов задержали 19-летнего уроженца Таджикистана, пытавшегося изнасиловать в подъезде малолетнюю девочку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 28 мая 2023 года молодой человек увидел на улице малолетнюю девочку и проследовал за ней в подъезд жилого дома, расположенного в Новой Москве, где совершил на нее нападение и попытался изнасиловать. Довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку ребенок оказал активное сопротивление и стал кричать. Жители подъезда задержали мужчину и вызвали сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Задержанному уроженцу Таджикистана предъявлено обвинение.

«Обвиняемый опознан потерпевшей и свидетелями, назначена молекулярно-генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы», – добавили в Следкомитете.

Сегодня следствие ходатайствует перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Педофилы

Педофил напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома на юго-западе Москвы / Житель Москвы девять лет насиловал собственных дочерей / Житель Москвы ответит в суде за растление 13-летнего мальчика / В Москве пожилой мужчина ответит в суде за сексуальные преступления в отношении 9-летней девочки / Московского учителя биологии задержали за совращение девятиклассницы / Пожилой преподаватель предстанет в Москве перед судом по обвинению в педофилии / Суд вынес приговор жителю Подмосковья, который почти два года развращал несовершеннолетних / Наркоман-педофил напал на 11-летнюю девочку на северо-востоке Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,