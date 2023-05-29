Жители Новой Москвы поймали в подъезде уроженца Таджикистана при попытке изнасиловать ребенка

В Новой Москве жители одного из многоквартирных домов задержали 19-летнего уроженца Таджикистана, пытавшегося изнасиловать в подъезде малолетнюю девочку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 28 мая 2023 года молодой человек увидел на улице малолетнюю девочку и проследовал за ней в подъезд жилого дома, расположенного в Новой Москве, где совершил на нее нападение и попытался изнасиловать. Довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку ребенок оказал активное сопротивление и стал кричать. Жители подъезда задержали мужчину и вызвали сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Задержанному уроженцу Таджикистана предъявлено обвинение.

«Обвиняемый опознан потерпевшей и свидетелями, назначена молекулярно-генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы», – добавили в Следкомитете.

Сегодня следствие ходатайствует перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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