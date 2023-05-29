Столичный застройщик «Норд-Инжиниринг» оставил без денег 400 дольщиков

Столичная компания-застройщик «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» мошенничала с деньгами дольщиков, отчего пострадали четыре сотни ее клиентов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, с ноября 2015 года по апрель 2023 года руководство АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» в ходе ведения строительства клубного дома «Октябрь» получило на расчетные счета компании от 400 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства, при этом не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по строительству объекта и сдачи его в эксплуатацию», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках его расследования запрошены выписки о движении денег по расчетным счетам организаций.

«Следствию предстоит установить в каком объёме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков. Продолжается проведение допросов и иных следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению», – отметили в СК.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, организация проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы, в связи с чем следственное управление по Северо-Западному административному округу Москвы призвало возможных пострадавших или граждан, располагающих какой-либо информацией, обратиться в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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