Пристегнутый к посудомоечной машине труп нашли в сгоревшей квартире на востоке Москвы

Труп мужчины с надетыми на одну руку наручниками был обнаружен сегодня после тушения пожара в квартире на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«После ликвидации пожара в квартире жилого дома на ул. Бойцовая обнаружено тело 32-летнего мужчины. По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине. Погибший систематически употреблял алкогольные напитки», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

«По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», – отметили также в пресс-службе.

Преображенская межрайонная прокуратура столицы контролирует установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.

Москва, Андрей Дорофеев

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