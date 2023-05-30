Житель Сургута выманивал у москвичей деньги за мнимую помощь в получении водительских прав

Житель Сургута задержан оперативниками Московского метрополитена за серию афер под предлогом помощи в получении водительских удостоверений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«В УВД на Московском метрополитене с заявлением обратились две жительницы столицы, пострадавшие в результате мошеннических действий. Потерпевшие рассказали, что в сети Интернет нашли объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Предварительно установлено, что автор объявления выдавал себя за сотрудника Госавтоинспекции», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина запросил у «клиенток» фотографии и паспортные данные с указанием желаемой категории водительских прав и потребовал заранее внести предоплату. При этом он просил перевести деньги через терминалы, расположенные недалеко от подразделений ГИБДД. За ещё не оказанные «услуги» потерпевшие перевели на счёт банковской карты злоумышленника по 40 тысяч рублей. После оплаты он перестал выходить на связь.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Правоохранители установили личность подозреваемого и место его нахождения. В ходе рабочей командировки в Сургут полицейские задержали 36-летнего мужчину и доставили его в Москву.

При обыске в его квартире были изъяты ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители, SIM-карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Полицейские также установили причастность афериста ещё к семи аналогичным эпизодам. Жертвами злоумышленника стали не только жители столицы и Подмосковья, но и Белгородской, Кемеровской и Свердловской областей.

«Выяснилось, что гражданин занимался онлайн-мошенничеством начиная с 2021 года. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе московской полиции.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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