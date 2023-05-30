Прокуратуры Москвы и Подмосковья взяли под контроль расследование атаки украинских беспилотников

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области взяли под контроль расследование обстоятельств атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе городского округа Красногорск и в Одинцовском городском округе», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По поручению Краснова на месте работу правоохранителей и спецслужб в Москве координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного административного округа Максим Кисилев и Западного административного округа Андрей Данилов. В Московской области на месте происшествия работают Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.

Ранее сегодня минобороны сообщило, что восемь беспилотных аппаратов пытались атаковать объекты, расположенные на территории Москвы. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Москва, Андрей Дорофеев

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