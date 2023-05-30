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Вторник, 30 мая 2023, 14:18 мск

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Украинку, готовившую вывоз российских детей-сирот за границу, задержали в Москве

В Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых российских регионов за границу детей, оставшихся без попечения родителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», – уточнил собеседник агентства.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную социальную помощь и поддержку.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта «Все дети Донбасса в семьях». Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.

В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по защите прав детей Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно, и сейчас находятся в России. Верещук также просила предоставить данные о детях, которые «были вывезены на российскую территорию».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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