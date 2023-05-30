Склад фармацевтической компании горит в Подмосковье

Крупный пожар возник сегодня на территории промышленного здания в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«В 12.37 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Волоколамск, село Осташево, Рузское шоссе, дом 24. Здание двухэтажное, размер 40 х 100 м, бетонное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пластика на первом этаже, площадь 1000 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Подмосковья, возгорание произошло в складских помещениях фармацевтической компании.

К настоящему моменту площадь пожара составляет уже 2400 кв. метров.

«Волоколамская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – отметили в надзорном ведомстве.

Министерство транспорта Московской области сообщило, что в связи с сильным задымлением временно перекрыто движение транспорта на Рузском шоссе от базы отдыха «11-й Причал» до поворота на урочище Овинище.

«Для автомобилей, движущихся из Рузы в сторону Осташёво, путей объезда нет. Объехать перекрытие можно через Можайский округ», – добавили в областном минтрансе.

Москва, Андрей Дорофеев

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