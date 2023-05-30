Суд в Подмосковье вынес газовщикам приговор за гибель людей при взрыве газа

Химкинский городской суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам обслуживающей газовой компании, признав их виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Речь идет о ЧП, которое произошло 19 марта 2021 года на 8-м этаже многоэтажного дома в г. Химки, где произошел хлопок бытового газа, в результате которого обрушились перекрытия 8 и 9 этажей дома и загорелись пять квартир, что привело к гибели четырех человек. «В результате погибли четыре человека, среди которых один малолетний ребенок, а также пострадали еще четыре жильца. В ходе следствия и по результатам экспертиз удалось установить, что один из жильцов сделал несанкционированную врезку в газовую трубу», – говорится в сообщении ведомства.

В результате деформации трубы, вызванной монтажом газовой подводки, произошла утечка газа и его скопление в соседней квартире. Выявить эти нарушения были обязаны сотрудники обслуживающей газовой компании, однако они этого не сделали, отметили в СК.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель четырех человек). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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