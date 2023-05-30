«Мы знаем, что у них на уме»: Путин заявил о попытках Киева спровоцировать Россию

Нанося террористические удары, подобные сегодняшней атаке беспилотников на Москву, киевский режим пытается спровоцировать Россию на аналогичные действия. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что Вооружённые Силы РФ наносят удары по территории Украины высокоточным оружием большой дальности и именно по объектам военной инфраструктуры, складам с боеприпасами, либо горючим, используемым для ведения боевых действий. В частности, по его словам, два-три дня назад такой удар был нанесен по штабу военной разведки Украины.

«В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь – путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, всё-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны, и просто понимать, что есть ещё другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то «грязные» устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно: мы знаем, что у них на уме», – отметил российский лидер.

«Система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторю ещё раз, и мы знаем, что надо делать», – сказал Путин.

Напомним, сегодня рано утром московский регион атаковали 8 беспилотных аппаратов. Министерство обороны РФ сообщило об их уничтожении. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что двум москвичам после ЧП потребовалась медицинская помощь.

Москва, Андрей Дорофеев

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