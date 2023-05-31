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Среда, 31 мая 2023, 12:33 мск

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В российских аэропортах разрешат продажу алкоголя для пассажиров внутренних рейсов

Министерство финансов России подготовило законопроект, предусматривающий разрешение продажи алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба минфина.

«Документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже». – говорится в сообщении ведомства.

Как считают в минфине, эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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