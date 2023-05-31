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Среда, 31 мая 2023, 14:15 мск

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В центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар

Фото: телеграм-канал «Мослента»

В центре Москвы патрульный автомобиль Росгвардии вылетел на тротуар и ударился в стену дома. Как сообщает телеграм-канал «112», это произошло в результате столкновения авто правоохранителей с машиной такси.

На записи, распространенной изданием, видно, что патрульная машина с включенной мигалкой двигалась по крайней левой полосе. Когда ехавшее по средней полосе такси резко повернуло налево, произошло столкновение. После удара полицейское авто вылетело на тротуар и остановилось, застряв между фонарным столбом и фасадом дома.

Ряд телеграм-каналов сообщают, что авария произошла на улице Покровка возле дома № 35/17, стр. 1. Некоторые издания утверждают, что в ДТП пострадал один человек. По данным SHOT, пострадавшему оказали помощь на месте.

https://t.me/ENews112/14083#blk

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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