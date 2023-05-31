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Среда, 31 мая 2023, 17:41 мск

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«Роскосмос» получит право распоряжаться имуществом своих предприятий

Фото: t.me/s/roscosmos_gk

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий наделение «Роскосмоса» правами собственника на имущество предприятий и федеральных учреждений, относящихся к госкорпорации. Решение было принято сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Документ, в частности, закрепляет за госкорпорацией по космической деятельности полномочия по осуществлению прав собственника имущества в отношении государственных унитарных предприятий, которые включены в перечни, утверждаемые президентом РФ.

Корпорация также получит функции учредителя и права собственника имущества в отношении федеральных государственных учреждений, включенных в утверждаемые правительством РФ перечни. При этом будет сохранена организационно-правовая форма таких предприятий и учреждений.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на данный момент в соответствии с законом от 2015 года «Роскосмос» наделен полномочиями осуществлять такие права и функции от имени РФ только в отношении предприятий, подлежащих преобразованию в акционерные общества с последующей передачей корпорации 100% акций в качестве имущественного взноса государства, и федеральных государственных учреждений, имущество которых подлежит передаче корпорации в качестве имущественного взноса РФ с сохранением за ФГУ права оперативного управления таким имуществом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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