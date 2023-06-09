Путин сообщил, когда начнется размещение ядерного оружия в Белоруссии

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется во второй декаде июля. Об этом сегодня в Сочи во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин.

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, всё идёт по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что всё по плану, всё стабильно», – сказал российский лидер.

Он отметил, что Россия и Белоруссия уверенно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, но данный вопрос требует обсуждения за закрытыми дверями.

«А с точки зрения безопасности – это уж мы сейчас отдельно, с глазу на глаз поговорим», – сказал Путин.

25 мая руководители министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Как заявил Шойгу, осуществляемые Москвой и Минском меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Глава Минобороны РФ подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия после размещения в Белоруссии остается за Россией.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – заявил министр обороны России. При этом Шойгу отметил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».

В свою очередь министр обороны Белоруссии заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия на территории республики стало ответом на «агрессивную политику недружественных нам стран». Он добавил, что для обеспечения военной безопасности Союзного государства «пристальное внимание уделяется вопросам готовности и способности вооруженных сил выполнить задачи по предназначению».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля в Белоруссии завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Он добавил, что Россия помогла Минску переоборудовать 10 белорусских самолетов для применения ТЯО и передала комплекс «Искандер», который тоже может быть носителем этого типа оружия.

В начале апреля посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что тактическое ядерное оружие России в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Москва, Андрей Дорофеев

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