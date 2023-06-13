«Азов наш!» Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России. Нижняя палата парламента приняла документ 1 июня. Совет Федерации утвердил его 7 июня.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, в результате вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива контролирует только российская сторона, а Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Денонсированный договор был подписан в Керчи в декабре 2003 года президентами России и Украины. Стороны обязались, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины» и «будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами», обеспечить свободное судоходство военным кораблям и торговым судам под флагами двух стран, а также сотрудничать в рыболовстве, защите морской среды и экологической безопасности.

Украина денонсировала договор в феврале текущего года.

Комментируя принятое Путиным решение, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал лишить Украину и выхода к Черному морю.

«В ходе российской спецоперации Украина утратила выход к акватории Азовского моря, поэтому договор стал неактуален. Теперь нужно лишить шайку наркоманов и нацистов статуса прибрежного государства в отношении акватории Чёрного моря», – подчеркнул Рогов в своем телеграм-канале.

Москва, Андрей Дорофеев

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