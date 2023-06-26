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Понедельник, 26 июня 2023, 18:16 мск

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Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин продлил до конца текущего года действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961... изменение, заменив в пункте 9 слова «до 1 июля 2023 г.» словами «до 31 декабря 2023 г. Включительно», – говорится в документе.

Нефтяные санкции Запада вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ Кремль запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

Указ президента вступил в силу 1 февраля 2023 года, его действие распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.

До этого в минфине сообщали, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в мае составила $53,34 за баррель, что почти в полтора раза ниже прошлогоднего уровня ($78,81 за баррель).

Ранее минфин РФ сообщил, что по итогам мая российский госбюджет недополучил 30,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. По оценке ведомства, в июне эта сумма может увеличиться.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере -44,0 млрд руб», – уточнил минфин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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