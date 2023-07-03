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Понедельник, 3 июля 2023, 18:45 мск

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Новый скандал в РАНХиГС: проректор вуза стал фигурантом дела о мошенничестве

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве – ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили сегодня в Тверском суде Москвы.

По данным РИА «Новости», Назарову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет заключения. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.

Назаров некоторое время был в статусе врио ректора, сменив в этой должности Владимира Мау, который также проходил по уголовному делу. Последнее в итоге прекратили, а Мау покинул пост ректора, который занимал с 2010 года – согласно официальной формулировке, по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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